Come al Grande Fratello Amici 25 è caos per il nuovo regolamento

News Tv. A meno di una settimana dal suo ritorno in tv, Amici 25 ha già acceso il dibattito con un cambiamento che sta facendo discutere. Nella puntata che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025, i nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi hanno scoperto in cosa consiste il nuovo regolamento. Una sorta di nomination in stile Grande Fratello, che ha introdotto tensioni inaspettate e acceso polemiche tra i giovani aspiranti cantanti e ballerini. Il nuovo regolamento, infatti, porta con sé non solo opportunità, ma anche il rischio di fratture nei rapporti interni alla classe. Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta il richiamo per Giulia: cosa ha detto davanti a tutti a cena (VIDEO) Le novità del regolamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

come al grande fratello amici 25 232 caos per il nuovo regolamento

© Tvzap.it - “Come al Grande Fratello”. “Amici 25”, è caos per il nuovo regolamento

Amici 25, cambia il regolamento: ecco le nomination come al Grande Fratello (ed è subito caos) - I nuovi allievi della scuola sono chiamati a votare i compagni da mandare in sfida, e c'è già chi si è rifiutato. Come scrive libero.it

