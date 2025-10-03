News Tv. A meno di una settimana dal suo ritorno in tv, Amici 25 ha già acceso il dibattito con un cambiamento che sta facendo discutere. Nella puntata che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025, i nuovi allievi della scuola di Maria De Filippi hanno scoperto in cosa consiste il nuovo regolamento. Una sorta di nomination in stile Grande Fratello, che ha introdotto tensioni inaspettate e acceso polemiche tra i giovani aspiranti cantanti e ballerini. Il nuovo regolamento, infatti, porta con sé non solo opportunità, ma anche il rischio di fratture nei rapporti interni alla classe. Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta il richiamo per Giulia: cosa ha detto davanti a tutti a cena (VIDEO) Le novità del regolamento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Come al Grande Fratello”. “Amici 25”, è caos per il nuovo regolamento