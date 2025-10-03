Il minimalismo ha avuto il suo momento di gloria: i giorni del quiet luxury sono finiti. Come spesso accade nella moda, dopo stagioni di rigore e linee essenziali cresce il desiderio di un accessorio più vistoso. E quale scelta migliore della borsa con le frange per riportare movimento e leggerezza nel guardaroba dell’autunno 2025? Le borse con frange tornano protagoniste e, questa volta, lo fanno in versione extra, trasformando un semplice accessorio boho in un gesto di stile capace di catturare lo sguardo. Ma come abbinarle? Dopo il rigore, torna la voglia di accessori che si fanno notare. Se un tempo le frange erano relegate a piccoli dettagli (un lembo decorativo su una giacca di pelle o un tocco boho sugli stivaletti) oggi si impongono come elemento centrale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Come abbinare la borsa con le frange, l’accessorio che tiene il ritmo