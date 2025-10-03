Colpo pazzesco prendono Milinkovic | Juve tramortita

Milinkovi?-Savi? sfugge ancora ai bianconeri: la Juve vede sfumare un obiettivo e resta ancora una volta a mani vuote Da diverse settimane si rincorrono le voci su un possibile ritorno in Serie A di Sergej Milinkovi?-Savi?, dopo l’esperienza pluriennale con la Lazio. Il centrocampista serbo, classe 1995, ha lasciato il campionato italiano nell’estate del 2023 per trasferirsi all’ Al-Hilal, in Arabia Saudita, dove milita tuttora e dove ha ritrovato anche il suo ex allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi. Il contratto che lo lega al club saudita è in vigore fino a giugno 2026, ma alcune indiscrezioni di mercato, sempre più insistenti, parlano di un possibile ritorno in Italia già nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Colpo pazzesco, prendono Milinkovic: Juve tramortita

