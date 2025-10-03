Colpo di scena a Singapore? Ferrari Hamilton e l’incognita McLaren
GP di Singapore 2025: McLaren dominerà o vedremo una sorpresa come a Baku e Monza? In questa puntata, Beatrice Frangione ha chiesto a Luca Preti se il Gran Premio di Singapore potrà regalarci un’altra gara imprevedibile o se assisteremo a un dominio totale delle McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, Piastri davanti a Singapore. Leclerc si scontra con Norris in pit lane - News: Il ferrarista, soltanto 9° a fine giornata, messo sotto investigazione per "unsafe release". Secondo gpone.com
F1 Singapore: Piastri si impone in una caotica FP2! - Al termine di una sessione caotica e ricca di colpi di scena il miglior tempo è stato siglato dal leader della classifica iridata Oscar Piastri (McLaren). Si legge su thelastcorner.it