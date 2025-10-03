Colpo di scena a Singapore? Ferrari Hamilton e l’incognita McLaren

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GP di Singapore 2025: McLaren dominerà o vedremo una sorpresa come a Baku e Monza? In questa puntata, Beatrice Frangione ha chiesto a Luca Preti se il Gran Premio di Singapore potrà regalarci un’altra gara imprevedibile o se assisteremo a un dominio totale delle McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

colpo di scena a singapore ferrari hamilton e l8217incognita mclaren

© Oasport.it - Colpo di scena a Singapore? Ferrari, Hamilton e l’incognita McLaren

In questa notizia si parla di: colpo - scena

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante

Attore di The Young and The Restless conferma l’uscita dopo un colpo di scena drammatico

colpo scena singapore ferrariF1, Piastri davanti a Singapore. Leclerc si scontra con Norris in pit lane - News: Il ferrarista, soltanto 9° a fine giornata, messo sotto investigazione per "unsafe release". Secondo gpone.com

F1 Singapore: Piastri si impone in una caotica FP2! - Al termine di una sessione caotica e ricca di colpi di scena il miglior tempo è stato siglato dal leader della classifica iridata Oscar Piastri (McLaren). Si legge su thelastcorner.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Scena Singapore Ferrari