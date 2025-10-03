Colpito da un macchinario | operaio in condizioni critiche al Civile

Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 ottobre, a Monticelli Brusati. La vittima è un operaio, le cui generalità non sono ancora note: sarebbe stato colpito da un macchinario, riportando un grave trauma cranico. L’uomo è stato trasferito d’urgenza agli Spedali Civili. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

