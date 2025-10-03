Colleferro Leggere Leggeri all’ora del tè 2025 26 Primo appuntamento Giosuè Carducci Sabato 4 Ottobre ore 17.30 Palazzo Morandi

COLLEFERRO – Arrivato alla sua 13° edizione, il ciclo di incontri "Leggere Leggeri all'ora del tè" 2025/26, ideato da Marcello

