Coldiretti Campania | Agricoltura e inclusione sociale la legge regionale è un traguardo storico
Dalla Regione Campania arrivano buone notizie per uno dei segmenti più interessanti ed innovativi del settore agricolo: l’agricoltura sociale e le fattorie sociali. La Coldiretti Campania annuncia con orgoglio: “Nella seduta del Consiglio Regionale della Campania dello scorso 30 settembre è stata approvata la normativa che riguarda la regolamentazione dell’Agricoltura sociale e delle fattorie sociali. Dall’arrivo dei decreti attuativi sarà possibile ricevere i servizi offerti, anche nell’ambito delle fattorie sociali, attraverso un modo nuovo di concepire il welfare regionale. Un traguardo che inorgoglisce la Coldiretti Campania che ha seguito da vicino l’iter suggerendo soluzioni innovative prontamente accolte dagli estensori della legge: “Il percorso prevede -spiega Coldiretti- politiche integrate tra imprese agricole, fattorie sociali ed istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: coldiretti - campania
