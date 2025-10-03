ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico ritrovamento nell’abitazione. Una terribile scoperta è avvenuta questa mattina a Cogorno, nella città metropolitana di Genova. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un pensionato di 87 anni, mentre accanto a lui giaceva la moglie, ancora viva ma in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta dopo l’allarme lanciato dai vicini, preoccupati per le finestre chiuse e per l’assenza della coppia. L’allarme dei vicini e l’intervento dei vigili del fuoco. Non vedendo i due anziani uscire di casa e non ricevendo risposta al campanello, i vicini hanno deciso di contattare i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cogorno, tragedia domestica: uomo muore asfissiato, moglie in fin di vita