Cogorno tragedia domestica | uomo muore asfissiato moglie in fin di vita
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico ritrovamento nell’abitazione. Una terribile scoperta è avvenuta questa mattina a Cogorno, nella città metropolitana di Genova. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un pensionato di 87 anni, mentre accanto a lui giaceva la moglie, ancora viva ma in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta dopo l’allarme lanciato dai vicini, preoccupati per le finestre chiuse e per l’assenza della coppia. L’allarme dei vicini e l’intervento dei vigili del fuoco. Non vedendo i due anziani uscire di casa e non ricevendo risposta al campanello, i vicini hanno deciso di contattare i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: cogorno - tragedia
Un bambino di 2 anni è caduto da un terrazzo situato al terzo piano. L'incidente è avvenuto questa mattina a San Salvatore di Cogorno. Ancora da chiarire la dinamica. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. - facebook.com Vai su Facebook
Coppia non risponde al campanello, lui trovato morto asfissiato e la moglie in fin di vita: tragedia a Genova - Dopo l'allarme dei vicini, i vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso trovandosi davanti ... Scrive fanpage.it
Ottantasettenne muore in casa a Cogorno, la moglie è in gravi condizioni - Cogorno – Un incidente domestico si è verificato a Cogorno, probabilmente a causa del monossido di carbonio. Riporta ilsecoloxix.it