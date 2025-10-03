Cogliate furgone dei rifiuti si ribalta tragedia sfiorata sulla provinciale per Rovello Porro
Furgone dei rifiuti fuori controllo, invade la corsia, si ribalta e finisce contro un muro: tragedia sfiorata questa mattina a Cogliate. Un furgone della raccolta rifiuti che stava effettuando il servizio sulle strade di Cogliate per conto di Gelsia Ambiente, si è ribaltato in via Volta, poco prima della rotatoria di via Leonardo Da Vinci. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: cogliate - furgone
Torneo Volley Cogliate Vai su Facebook
Cogliate, furgone dei rifiuti si ribalta, tragedia sfiorata sulla provinciale per Rovello Porro - Furgone dei rifiuti fuori controllo, invade la corsia, si ribalta e finisce contro un muro: tragedia sfiorata questa mattina a Cogliate. Scrive ilnotiziario.net
Abbandona rifiuti in strada. A bordo del furgone una tonnellata di materiale inquinante - Secondo quanto appreso, gli agenti del gruppo VI gruppo Torri sono riusciti a scovare chi disseminava rifiuti ingombranti in vari punti del municipio VI. Secondo romatoday.it