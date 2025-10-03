Cogliate furgone dei rifiuti si ribalta tragedia sfiorata sulla provinciale per Rovello Porro

Furgone dei rifiuti fuori controllo, invade la corsia, si ribalta e finisce contro un muro: tragedia sfiorata questa mattina a Cogliate. Un furgone della raccolta rifiuti che stava effettuando il servizio sulle strade di Cogliate per conto di Gelsia Ambiente, si è ribaltato in via Volta, poco prima della rotatoria di via Leonardo Da Vinci. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net