Cody Rhodes è stato lontano dalla WWE per un po’ di tempo, poiché era impegnato in Australia nelle riprese di Street Fighter. Nel film interpreterà il ruolo di Guile e ha già rivelato alcuni dettagli interessanti sul personaggio. Parlando al Pat McAfee Show, Rhodes ha spiegato che la parte fisica del personaggio è stata per lui molto naturale. Ha rivelato che nel film ci saranno le mosse classiche del videogioco e ha voluto eseguire il maggior numero possibile di stunt in prima persona: “L’aspetto fisico di Guile mi è venuto abbastanza facile. Piccolo spoiler su quello che spero sarà un film enorme: Guile eseguirà alcune mosse iconiche del videogioco — la Sonic Boom, la Flash Kick. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Cody Rhodes su Street Fighter: “Spero che i fan apprezzino il mio Guile”