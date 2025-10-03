Codirettore artistico di Ravenna Festival indagato per maltrattamenti e violenza Ancisi LpRa chiede chiarimenti

Fa discutere in città il caso del nuovo codirettore artistico di Ravenna Festival Michele Marco Rossi, che è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una ex-fidanzata. Si tratta di vicende che risalgono ad alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

