Codirettore artistico di Ravenna Festival indagato per maltrattamenti e violenza Ancisi LpRa chiede chiarimenti
Fa discutere in città il caso del nuovo codirettore artistico di Ravenna Festival Michele Marco Rossi, che è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Roma per le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una ex-fidanzata. Si tratta di vicende che risalgono ad alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
