Coding robotica e multimediale | le nuove aule della scuola primaria di Maleo
Maleo (Lodi), 3 ottobre 2025 – Coding, robotica e multimediale, la primaria di Maleo punta sulle nuove tecnologie a vantaggio della cooperazione e dell’inclusione. Alla scuola primaria di Maleo, paese di soli 3.100 abitanti, si investe sulla scuola. Lo si fa cercando tutte le possibili risorse. E ora ci sono nuove aule dedicate al coding, alle attività multimediali e alla robotica. Lo ha annunciato l’assessore Monica Caterina Gorla. “Le tre aule sono pronte, siamo riusciti a realizzarle, grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, di 42.400 euro, per il progetto A little moving school-not alone, che prevedeva la creazione di spazi di apprendimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
