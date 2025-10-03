Codice della Strada stretta sulle assicurazioni | quando il risarcimento non spetta più
Un incidente in scooter o in auto potrebbe trasformarsi in un salasso, anche se si è in regola con la polizza. Le ultime modifiche al Codice della Strada, entrate in vigore tra fine 2024 e inizio 2025, hanno infatti cambiato le carte in tavola: in alcuni casi le compagnie non versano più un euro di indennizzo, scaricando su conducenti e passeggeri il peso economico del sinistro. Le nuove regole e il riflesso sulle assicurazioni. Negli ultimi mesi il Codice della Strada italiano è stato oggetto di una revisione che non ha lasciato indifferenti automobilisti e motociclisti. Le modifiche introdotte a dicembre 2024 hanno reso più severe le regole di circolazione e, di conseguenza, hanno inasprito i rapporti con il sistema assicurativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
