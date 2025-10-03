Cnh il Ceo Marx all' Italian Tech Week | Connettività e raccolta dati per prendere decisioni migliori
L ‘Italian Tech Week come vetrina per affrontare le nuove sfide del mondo dell’agricoltura e interagire con le giovani generazioni. Alle Ogr di Torino Gerrit Marx, Ceo di Cnh, azienda leader globale nelle macchine e nei servizi per l’agricoltura, ha parlato dell’evoluzione e delle sfide del settore. “L’Italian Tech Week è una piattaforma straordinaria per presentare la nostra tecnologia e interagire con giovani startup innovative per aiutarci a costruire macchine migliori, aiutare le aziende agricole a prendere decisioni più mirate e avere rese migliori e cibo più sano per le persone – ha sottolineato Marx – Per noi è un’ottima piattaforma di networking, siamo lieti di esserne membri attivi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cnh: Marx, monitoriamo tema dazi, abbiamo team e risorse per agire rapidamente - Cnh sta "ovviamente monitorando la situazione sui dazi molto da vicino, vista la velocita' ... Segnala borsaitaliana.it
Iveco, Olof Persson nuovo ad. Gerrit Marx torna alla guida di Cnh. La scelta dell’azionista Exor - Gerrit Marx, attuale ceo della società che produce tir e bus, diventerà l’ad proprio del colosso delle macchine agricole ed edilizie ... Da milanofinanza.it