Cnh il Ceo Marx all' Italian Tech Week | Connettività e raccolta dati per prendere decisioni migliori

L ‘Italian Tech Week come vetrina per affrontare le nuove sfide del mondo dell’agricoltura e interagire con le giovani generazioni. Alle Ogr di Torino Gerrit Marx, Ceo di Cnh, azienda leader globale nelle macchine e nei servizi per l’agricoltura, ha parlato dell’evoluzione e delle sfide del settore. “L’Italian Tech Week è una piattaforma straordinaria per presentare la nostra tecnologia e interagire con giovani startup innovative per aiutarci a costruire macchine migliori, aiutare le aziende agricole a prendere decisioni più mirate e avere rese migliori e cibo più sano per le persone – ha sottolineato Marx – Per noi è un’ottima piattaforma di networking, siamo lieti di esserne membri attivi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

