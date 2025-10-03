Cna riparte Artigiani in classe con le scuole delle cinque vallate

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Riparte anche nell'anno scolastico 20252026 l'iniziativa di CNA "Artigiani in classe", rafforzata dal protocollo di intesa firmato questa estate a livello nazionale con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. A suggellare l'iniziativa nella sede di CNA Arezzo sono stati il Presidente dell'associazione Fabio Mascagni e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale Lorenzo Pierazzi. "Mettiamo in cima all'agenda CNA la parola Giovani, il capitale più importante per il nostro futuro, e continueremo a far conoscere agli studenti e alle famiglie dalla viva voce dei nostri associati chi è e cosa fa l'artigiano contemporaneo – ha spiegato Mascagni.

