Cna Giovani Imprenditori | una brindisina eletta vice presidente nazionale
Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma il consiglio nazionale elettivo di Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) Giovani Imprenditori. Dopo l'apertura dei lavori da parte del segretario nazionale Otello Gregorini e il saluto del presidente uscente Simone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: giovani - imprenditori
Autoimpiego per giovani imprenditori, incentivi da 800 milioni: come ottenerli
Confindustria, gruppo Giovani imprenditori elegge presidente e Consiglio direttivo
Premio Lapam per i Giovani Imprenditori 2025, i modenesi che si sono distinti
(Agen Food) - Spilamberto (Mo), 02 ott.- di Claudia Pollara – Tre giovani imprenditori agricoli: Moira Stefani (Azienda Agricola Stefani), Rossella Zanasi (Frutteria Bigone) e Simone Amidei (Azienda Agricola Amidei), sono stati i promotori di una iniziativa ambiz - facebook.com Vai su Facebook
Bonus formazione giovani imprenditori agricoli: entro domani l'invio delle domande http://dlvr.it/TNDqKW #bonus #formazione #giovani - X Vai su X
“Figaro”, Cna riunisce i giovani imprenditori toscani a Firenze - Una serata per conoscersi, confrontarsi e costruire nuove connessioni nel cuore di Firenze, all’interno di uno dei luoghi simbolo delle istituzioni toscane: Palazzo ... Come scrive lanazione.it
Cna Pisa vola con “Eat to meet”: tutto esaurito per il format dei giovani imprenditori - Accademici e professionisti riuniti a Villa Maya per l’evento di networking a cura dei Giovani Imprenditori CNA; ospite d’eccezione Fulvio Matteoni, presidente e CEO di Decathlon Italia Srl dal 2010 ... Segnala lanazione.it