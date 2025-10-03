Cna giovani imprenditori | la brindisina Vanessa Coppola nuova vicepresidente nazionale

BRINDISI - La brindisina Vanessa Coppola è stata riconfermata presidente regionale di Cna Puglia Giovani Imprenditori ed eletta vicepresidente nazionale. Selene Re è stata eletta nuova presidente nazionale. Le cariche sono state rinnovate in occasione del Consiglio nazionale elettivo di Cna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

