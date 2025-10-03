Cna giovani imprenditori | la brindisina Vanessa Coppola nuova vicepresidente nazionale

BRINDISI - La brindisina Vanessa Coppola è stata riconfermata presidente regionale di Cna Puglia Giovani Imprenditori ed eletta vicepresidente nazionale. Selene Re è stata eletta nuova presidente nazionale. Le cariche sono state rinnovate in occasione del Consiglio nazionale elettivo di Cna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Autoimpiego per giovani imprenditori, incentivi da 800 milioni: come ottenerli

Confindustria, gruppo Giovani imprenditori elegge presidente e Consiglio direttivo

Premio Lapam per i Giovani Imprenditori 2025, i modenesi che si sono distinti

(Agen Food) - Spilamberto (Mo), 02 ott.- di Claudia Pollara – Tre giovani imprenditori agricoli: Moira Stefani (Azienda Agricola Stefani), Rossella Zanasi (Frutteria Bigone) e Simone Amidei (Azienda Agricola Amidei), sono stati i promotori di una iniziativa ambiz - facebook.com Vai su Facebook

#Bonus #formazione giovani #imprenditori #agricoli Scade il 24 settembre il termine per richiedere il #credito d'imposta per le spese sostenute per corsi finalizzati a migliorare la gestione dell’azienda. Più info qui https://bit.ly/4pEtNyo - X Vai su X

Cna, riparte “Artigiani in classe” con le scuole delle cinque vallate - “Obiettivo far conoscere agli studenti e alle famiglie dalla viva voce dei nostri associati chi è e cosa fa l’artigiano contemporaneo” ha spiegato Mascagni ... msn.com scrive

Cna Pisa vola con “Eat to meet”: tutto esaurito per il format dei giovani imprenditori - Accademici e professionisti riuniti a Villa Maya per l’evento di networking a cura dei Giovani Imprenditori CNA; ospite d’eccezione Fulvio Matteoni, presidente e CEO di Decathlon Italia Srl dal 2010 ... Lo riporta lanazione.it