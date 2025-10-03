’Clown&Clown’ Spettacoli eventi contest e premiazioni

Proseguono gli appuntamenti con ’Clown&Clown’, Festival Internazionale di Clownerie e Clown-terapia a Monte San Giusto che accoglie numerosi artisti, operatori del sociale e spettatori di ogni età. Tra le iniziative, questa sera al Pala Coface Cirkus in scena il ClownFactor: un contest riservato ai talenti emergenti delle arti circensi e della clownerie che vedrà sfidarsi sei artisti e compagnie per l’accesso al Premio Takimiri, in programma domani alle 15. Il Festival proseguirà questo week-end con il suo momento clou: due giornate dense di spettacoli, performance, incontri e grandi eventi di piazza che vedranno protagonisti alcuni tra i più importanti artisti della scena clownesca e circense contemporanea, oltre ad attesissimi ospiti d’onore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

