Clothoff spoglia le persone nelle foto il Garante la blocca

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante blocca Clothoff: l'app che “spoglia” le persone con l’IA - L’Autorità per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati da parte ... Segnala affaritaliani.it

clothoff spoglia persone fotoIl Garante della privacy ferma Clothoff, l'app che spoglia le persone con l'AI - Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti ... Da gazzettadiparma.it

