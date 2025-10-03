Claudio Trenta paga oltre 40mila euro di risarcimento per un post su Facebook
Alla fine Claudio Trenta ha saldato il suo debito con la giustizia: ha versato quei 40.500 euro di risarcimento per aver diffamato, sui social, gli ex sindaci Piermario Galli e Anna Maria Frontini. I motivi della condannaIl consigliere comunale e blogger di Barlassina ha deciso di non ricorrere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Claudio Trenta e quel post su Facebook che gli è costato caro: oltre 40mila euro di risarcimento
Claudio Trenta rattoppatore di buche a Barlassina, deve risarcire due ex sindaci diffamati: 32mila euro
