Claudio Trenta paga oltre 40mila euro di risarcimento per un post su Facebook

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine Claudio Trenta ha saldato il suo debito con la giustizia: ha versato quei 40.500 euro di risarcimento per aver diffamato, sui social, gli ex sindaci Piermario Galli e Anna Maria Frontini. I motivi della condannaIl consigliere comunale e blogger di Barlassina ha deciso di non ricorrere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Claudio Trenta e quel post su Facebook che gli è costato caro: oltre 40mila euro di risarcimento

Claudio Trenta rattoppatore di buche a Barlassina, deve risarcire due ex sindaci diffamati: 32mila euro

