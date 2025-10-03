Claudio Manca investito e ucciso dal rivale Battista Manis si dichiara innocente | Provato ma resta sereno

L'imprenditore Battista Manis si è dichiarato innocente tramite i suoi avvocati dopo l'arresto con l'accusa di aver travolto in auto e ucciso Claudio Manca, 49 anni, trovato morto in un canale nell'Oristanese. Manis si è dichiarato innocente tramite i suoi legali, che hanno detto di essere in attesa dei risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

claudio manca investito uccisoMorte Claudio Manca, le minacce sui social di Battista Manis: «Hanno dato 10mila euro alla "Zecca" per bruciare la mia casa» - Terralba Il video pubblicato su TikTok dall'imprenditore terralbese Battista Manis, titolare di alcune tabaccherie e ricevitorie, accusato di aver ucciso il compaesano 49enne Claudio Manca dopo averlo ... Secondo lanuovasardegna.it

claudio manca investito uccisoOmicidio Claudio Manca, l’imprenditore accusato resta in silenzio davanti al Gip - Questa mattina l'imprenditore accusato dell'omicidio di Claudio Manca è comparso davanti al Tribunale a Oristano ... Lo riporta cagliaripad.it

