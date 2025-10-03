Claudio Manca investito e ucciso dal rivale Battista Manis si dichiara innocente | Provato ma resta sereno
L'imprenditore Battista Manis si è dichiarato innocente tramite i suoi avvocati dopo l'arresto con l'accusa di aver travolto in auto e ucciso Claudio Manca, 49 anni, trovato morto in un canale nell'Oristanese. Manis si è dichiarato innocente tramite i suoi legali, che hanno detto di essere in attesa dei risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
