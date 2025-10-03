Claudio Baglioni raddoppiano sei date del GrandTour La vita è adesso
Claudio Baglioni raddoppia sei date del GrandTour La vita è adesso, i biglietti fuori da domani. Data la grandissima richiesta dei biglietti del GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni, già nella prima giornata di vendita, verranno raddoppiati, eccezionalmente nelle uniche pause rimaste nel calendario, i concerti di Venezia, Pompei, Agrigento, Palermo, Macerata e Caserta. I biglietti dei raddoppi d i queste 6 tappe del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, sabato 4 ottobre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 11. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
