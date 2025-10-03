Claudio Baglioni raddoppia ad Agrigento | nuova data estiva alla Live Arena
Il ritorno di Claudio Baglioni ad Agrigento la prossima estate sarà caratterizzato da due concerti alla Live Arena dello Sport Village. Dopo la grande richiesta di biglietti che sta rapidamente portando al sold out lo spettacolo previsto il 26 luglio 2026, è stata ufficializzata una seconda data. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
