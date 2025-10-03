Claudio Baglioni raddoppia 6 tappe del GrandTour LA VITA È ADESSO

361magazine.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I biglietti dei raddoppi di queste 6 tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”. Data la grandissima richiesta dei biglietti del “ GrandTour LA VITA È ADESSO ”, già nella prima giornata di vendita, verranno raddoppiati, eccezionalmente nelle uniche pause rimaste nel calendario, i concerti di Venezia, Pompei, Agrigento, Palermo, Macerata e Caserta. I biglietti dei raddoppi di queste 6 tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, sabato 4 ottobre, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e dalle ore 11. 🔗 Leggi su 361magazine.com

claudio baglioni raddoppia 6 tappe del grandtour la vita 200 adesso

© 361magazine.com - Claudio Baglioni, raddoppia 6 tappe del “GrandTour LA VITA È ADESSO”

In questa notizia si parla di: claudio - baglioni

Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”

Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni

Claudio Baglioni tra i vincitori del Premio Letterario Giovanni Boccaccio 2025 insieme a Melania Mazzucco ed Ezio Mauro

claudio baglioni raddoppia 6Claudio Baglioni, raddoppiano sei date del “GrandTour La vita è adesso” - A grande richiesta, raddoppiano ben sei date del "GrandTour La vita è adesso" di Claudio Baglioni: ecco il calendario aggiornato. Secondo spettakolo.it

Claudio Baglioni raddoppia ad Agrigento: nuova data estiva alla Live Arena - Un vero e proprio assalto ad accaparrarsi i biglietti per il concerto del 26 luglio 2026 ha indotto gli organizzatori ad allestire un concerto- Segnala agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Claudio Baglioni Raddoppia 6