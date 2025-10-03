Classifica FIMI dal 26 settembre al 2 ottobre 2025 Olly subito in vetta negli album con Tutta vita sempre
Nulla scalfisce il dominio incontrastato di Olly nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2025. Oltre a confermarsi ancora una volta alla #1 dei singoli con Questa domenica, il vincitore in carica di Sanremo balza subito in vetta negli album con Tutta vita (Sempre), riedizione del suo ultimo lavoro. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli – Questa domenica. Ernia & Kid Yugi – Fellini. Ernia – Per te. Olly & Jvli – Così così. Olly – Balorda nostalgia. Olly & Jvli – Buon trasloco. Olly & Jvli – Il brivido della vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: classifica - fimi
Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio
Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio
Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio
The Crazy World of Marco Mengoni. . Oggi 14 anni fa, il 27 settembre 2011, veniva pubblicato l'album SOLO 2.0 di Marco Mengoni. L'album debutta, come i due lavori precedenti, direttamente al primo posto della Classifica FIMI Album. Il primo singolo e title tra - facebook.com Vai su Facebook
"PER SOLDI E PER AMORE” DI ERNIA DEBUTTA AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FIMI DEI DISCHI PIU' VENDUTI - X Vai su X
Irama ed Elodie dominano la classifica airplay (26 settembre – 2 ottobre 2025) - Irama ed Elodie conquistano il primo posto della classifica EarOne Airplay (26 set- lifestyleblog.it scrive
Classifica FIMI dal 19 al 25 settembre 2025. Ernia debutta alla #1, Olly resta primo nei singoli - Gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming relativi alla settimana dal 19 al 25 settembre 2025 ... Lo riporta davidemaggio.it