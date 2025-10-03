Classifica FIMI dal 26 settembre al 2 ottobre 2025 Olly subito in vetta negli album con Tutta vita sempre

Davidemaggio.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nulla scalfisce il dominio incontrastato di Olly nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2025. Oltre a confermarsi ancora una volta alla #1 dei singoli con Questa domenica, il vincitore in carica di Sanremo balza subito in vetta negli album con Tutta vita (Sempre), riedizione del suo ultimo lavoro. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Olly & Jvli –  Questa domenica. Ernia & Kid Yugi –  Fellini. Ernia –  Per te. Olly & Jvli – Così così. Olly – Balorda nostalgia. Olly & Jvli – Buon trasloco. Olly & Jvli – Il brivido della vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

classifica fimi dal 26 settembre al 2 ottobre 2025 olly subito in vetta negli album con tutta vita sempre

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 26 settembre al 2 ottobre 2025, Olly subito in vetta negli album con Tutta vita (sempre)

In questa notizia si parla di: classifica - fimi

Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio

Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio

Classifica FIMI, Serenata di Brancale e Amoroso a un passo dal podio

classifica fimi 26 settembreIrama ed Elodie dominano la classifica airplay (26 settembre – 2 ottobre 2025) - Irama ed Elodie conquistano il primo posto della classifica EarOne Airplay (26 set- lifestyleblog.it scrive

classifica fimi 26 settembreClassifica FIMI dal 19 al 25 settembre 2025. Ernia debutta alla #1, Olly resta primo nei singoli - Gli aggiornamenti della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming relativi alla settimana dal 19 al 25 settembre 2025 ... Lo riporta davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Fimi 26 Settembre