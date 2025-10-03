Classe di bambini aggredita da uno sciame di vespe al parco di Montecucco
Intervento del 118 nella tarda mattinata di venerdì 3 ottobre al parco di Montecucco, alla Besurica, dopo che una classe di una scuola media cittadina - che stava attraversando a piedi l'area verde insieme agli insegnati - è stata assalita da uno sciame di vespe. Una ventina i bambini che sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
