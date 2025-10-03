Classe di bambini aggredita da uno sciame di vespe al parco di Montecucco

Ilpiacenza.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento del 118 nella tarda mattinata di venerdì 3 ottobre al parco di Montecucco, alla Besurica, dopo che una classe di una scuola media cittadina - che stava attraversando a piedi l'area verde insieme agli insegnati - è stata assalita da uno sciame di vespe. Una ventina i bambini che sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: classe - bambini

Dalla classe al salotto di casa: quando i robot educativi diventano membri della famiglia e restano per sempre nei ricordi dei bambini. Una ricerca in Canada

IL MONDO NEL MIRINO – A Gaza scompare una classe scolastica di bambini al giorno

Dio torna in classe con Trump: il nuovo piano per tutelare i bambini cattolici nelle scuole

Cerca Video su questo argomento: Classe Bambini Aggredita Sciame