Class action di gruppi di genitori e famiglie contro Facebook Instagram e TikTok | Divieto totale di accesso per gli under 14

TORINO – I genitori italiani scendono in campo contro Facebook, Instagram e TikTok a difesa dei loro figli. Giovedì, a Torino, il Movimento italiano genitori (Moige) accanto all’Associazione italiana genitori, all’associazione nazionale famiglie numerose e al Forum delle associazioni familiari del Piemonte ha presentato con lo studio legale Ambrosio& Commodo la prima class action inibitoria che punta a chiedere il divieto totale di accesso ai social ai minori di 14 anni, l’obbligo di informazione inequivoc a sui rischi da danni permanenti e l’eliminazione dei sistemi che creano dipendenza come lo scroll e la manipolazione algoritmica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Class action di gruppi di genitori e famiglie contro Facebook, Instagram e TikTok: “Divieto totale di accesso per gli under 14”

