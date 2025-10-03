Clamoroso il 10 ottobre amichevole Inter-Atletico Madrid in Libia
Inter-Atletico Madrid. L’incontro sarà amichevole ma metterà in palio l’assegnazione della Coppa della ricostruzione. Durante la sosta dovuta agli impegni della nazionale di Gennaro Gattuso, l’ Inter prenderà un aereo per la Libia e volerà ad affrontare l’ Atletico Madrid. La partita si svolgerà a Bengasi venerdì 10 ottobre alle 18 e vedrà ambedue le compagini profondamente ridimensionate a causa delle assenze dovute appunto agli impegni dei loro giocatori con le rappresentative nazionali per le qualificazioni ai Mondiali. Inter-Atletico Madrid a Bengasi. Le due formazioni si ritroveranno poi di fronte in Champions League a fine novembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: clamoroso - ottobre
“Vuoi lavorare? Ecco le istruzioni per l’uso”: clamoroso, INPS invia il VADEMECUM per i DISOCCUPATI | Ti arriva a casa a Settembre e ti assumono a Ottobre
Tornano i film in sala. Giovedì in concorso: Jankee della regista messicana Yamel ThompsonMercoledì 1 ottobre: ospite in sala Giovanni Farina, condannato all’ergastolo per il clamoroso sequestro Soffiantini, sopravvissuto alla prigione e alla leggenda del ba - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso a Shanghai! Dopo Matteo Berrettini anche Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno. Il tennista torinese non riesce a dare seguito al grande primo set giocato e si arrende 6-1 al terzo. Continua la favola di Yannick Hanfmann che accede al sec - X Vai su X