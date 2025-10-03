Clamoroso il 10 ottobre amichevole Inter-Atletico Madrid in Libia

Inter-Atletico Madrid. L’incontro sarà amichevole ma metterà in palio l’assegnazione della Coppa della ricostruzione. Durante la sosta dovuta agli impegni della nazionale di Gennaro Gattuso, l’ Inter prenderà un aereo per la Libia e volerà ad affrontare l’ Atletico Madrid. La partita si svolgerà a Bengasi venerdì 10 ottobre alle 18 e vedrà ambedue le compagini profondamente ridimensionate a causa delle assenze dovute appunto agli impegni dei loro giocatori con le rappresentative nazionali per le qualificazioni ai Mondiali. Inter-Atletico Madrid a Bengasi. Le due formazioni si ritroveranno poi di fronte in Champions League a fine novembre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it