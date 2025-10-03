Civitanovese in cerca della prima vittoria c’è l’ostacolo Urbania
Civitanova Marche (Macerata), 3 ottobre 2025 – Dopo il successo in Coppa Italia ai danni del Chiesanuova, la Civitanovese cerca la prima vittoria in campionato nel match in programma domenica. Al Polisportivo, fischio d’inizio fissato per le 15.30, arriva l’Urbania, formazione che diversi addetti ai lavori considerano tra le più attrezzate del girone. Biancorossi che tuttavia desiderano il riscatto dopo il pesante tonfo di Montefano (3-0), nell’ambizione di risalire una classifica che al momento parla di 5 punti conquistati, nell’ambito di due pareggi, rispettivamente contro Tolentino e Matelica, un successo, ai danni della Sangiustese e la stessa sconfitta con i viola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
