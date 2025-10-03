Civitanova l?assessore alle attività produttive Francesco Caldaroni FdI si dimette | Deluso dal voto alle Regionali con Civici Marche
CIVITANOVA Da ieri mattina Francesco Caldaroni non è più assessore alle attività produttive. Protocollate in Comune le sue irrevocabili dimissioni. A deluderlo, il risultato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: civitanova - assessore
Civitanova, terremoto in giunta: si dimette l’assessore Francesco Caldaroni
CIVITANOVA - Venerdì al Cosmopolitan il convegno organizzato dal direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Camerino Domenico Sicolo: «E’ un’occasione importante di apprendimento, scambio e crescita professionale per tutti gli operatori del settore» Vai su Facebook
Civitanova, minaccia i sanitari della Croce Rossa con una pistola mentre soccorrono l'amico in overdose - Paura a Civitanova: aggredisce e minaccia con una pistola due operatori della Croce Rossa che stavano prestando soccorso ad un suo amico in overdose di stupefacenti. Riporta msn.com