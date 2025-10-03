Civitanova l?assessore alle attività produttive Francesco Caldaroni FdI si dimette | Deluso dal voto alle Regionali con Civici Marche

Corriereadriatico.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITANOVA Da ieri mattina Francesco Caldaroni non è più assessore alle attività produttive. Protocollate in Comune le sue irrevocabili dimissioni. A deluderlo, il risultato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

civitanova lassessore alle attivit224 produttive francesco caldaroni fdi si dimette deluso dal voto alle regionali con civici marche

© Corriereadriatico.it - Civitanova, l?assessore alle attività produttive Francesco Caldaroni (FdI) si dimette: «Deluso dal voto alle Regionali con Civici Marche»

In questa notizia si parla di: civitanova - assessore

Civitanova, terremoto in giunta: si dimette l’assessore Francesco Caldaroni

Civitanova, minaccia i sanitari della Croce Rossa con una pistola mentre soccorrono l'amico in overdose - Paura a Civitanova: aggredisce e minaccia con una pistola due operatori della Croce Rossa che stavano prestando soccorso ad un suo amico in overdose di stupefacenti. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Civitanova Lassessore Attivit224 Produttive