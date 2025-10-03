Civ in pista al Mugello per l' ultimo atto della stagione | Delbianco è già campione Pirro al rientro

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Campionato Italiano Velocità volge al termine con tre gare della Superbike, in programma fra sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, sul circuito toscano. Con Delbianco (Yamaha), diventato campione a Imola, sarà sfida a quattro per il secondo posto, con il rientrante Pirro (Ducati) che dovrà vedersela con le moto gemelle di Vitali e Cavalieri, così come con la Honda di Giannini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

civ in pista al mugello per l ultimo atto della stagione delbianco 232 gi224 campione pirro al rientro

© Gazzetta.it - Civ in pista al Mugello per l'ultimo atto della stagione: Delbianco è già campione, Pirro al rientro

In questa notizia si parla di: pista - mugello

civ pista mugello ultimoSBK, CIV, Stirpe vs. Russo: scontro finale al Mugello per il titolo Production Bike - SBK: Davide precede Riccardo per 14 punti alla vigilia delle tre gare in Toscana, che decreteranno il primo campione della nuova classe del Dunlop CIV. Da gpone.com

civ pista mugello ultimoMoto: il Civ chiude la stagione al Mugello assegnando titoli - Il Campionato italiano di velocità di motociclismo (Civ) chiude questo fine settimana la stagione 2025 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) con l'assegnazione dei titoli ancora da attribui ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Civ Pista Mugello Ultimo