Civ in pista al Mugello per l' ultimo atto della stagione | Delbianco è già campione Pirro al rientro
Il Campionato Italiano Velocità volge al termine con tre gare della Superbike, in programma fra sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, sul circuito toscano. Con Delbianco (Yamaha), diventato campione a Imola, sarà sfida a quattro per il secondo posto, con il rientrante Pirro (Ducati) che dovrà vedersela con le moto gemelle di Vitali e Cavalieri, così come con la Honda di Giannini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
