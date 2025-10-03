Cittadella mister Iori | Voglio vedere il fuoco nei miei giocatori e maggiore decisione in avanti
Ritrovare il successo. Un mantra, l'imperativo, per il Cittadella di mister Iori, a secco di vittorie da cinque partite e atteso sabato alle 17:00 dall'impegno di Meda contro l'insidiosissimo Renate di Foschi per l'ottava giornata di campionato. L'ennesima gara da non sbagliare, ripartendo dai.
Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»
Cittadella, Mister Iori: «Dobbiamo iniziare bene in casa, Diaw in dubbio. Mercato? Testa solo al campo»
EXTRA TIME – Le parole di Mister Greco e Citterio al termine di Cittadella-Pro Patria
Mister Iori: «A rischio? Penso solo al campo. Voglio un Citta operaio ed umile contro la Pro Patria» - Il tecnico del Cittadella dopo quattro sconfitte di fila vuole ritrovare i tre punti nel Monday Night contro la squadra di Greco e sente il peso del momento difficile della squadra
Cittadella, ecco le squalifiche: il dg Marchetti out fino al 14 ottobre, Iori non ci sarà con il Lumezzane - Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del direttore generale, espulso nel concitato finale di gara a Zanica, che dovrà restare lontano dai campi sino a metà ottobre.