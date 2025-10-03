Citroën C5 Aircross 2025 | spazio e comfort

Primo contatto con la seconda generazione di Citroën C5 Aircross, il Suv di taglia medio grande proposto con una gamma interamente elettrificata dopo la rinuncia al diesel. Le nostre impressioni di guida sulla versione ibrida plug-in da 195 Cv e circa 100 km di percorrenza in elettrico, proposta ad un prezzo leggermente superiore ai 42.000 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën C5 Aircross 2025: spazio e comfort

In questa notizia si parla di: citro - aircross

Ricarica veloce? La nuova Citroën ë-C3 passa dal 20% all’80% in soli 26 minuti! #CitroënC3 - facebook.com Vai su Facebook

Citroen C5 Aircross 2025: arriva il SUV da 29.900 euro, con più spazio e fino a 100 km in elettrico - Seconda generazione per Citroen C5 Aircross 2025: SUV di segmento C con più passo e bagagliaio, interni “C- Da automoto.it

Prova su strada del nuovo Citroën C5 Aircross: elettrico e plug-in a confronto - Abbiamo guidato per alcune centinaia di chilometri il modello elettrico e ibrido plug- dmove.it scrive