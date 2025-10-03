Citroën C3 e C3 Aircross | dimensioni diverse stessa praticità

Due dimensioni differenti, un'anima comune: Citroën C3 e C3 Aircross puntano sulla sostanza e sullo spazio interno per l'assalto al segmento B del mercato. Le abbiamo provate con il motore a benzina da 100 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën C3 e C3 Aircross: dimensioni diverse, stessa praticità

In questa notizia si parla di: citro - aircross

Ricarica veloce? La nuova Citroën ë-C3 passa dal 20% all’80% in soli 26 minuti! #CitroënC3 - facebook.com Vai su Facebook

Citroën, nuove offerte commerciali per C3 e C3 Aircross - Nel mese di settembre Citroën rilancia la presenza nel segmento B con una nuova offerta commerciale che vede protagoniste nuova C3 e nuovo C3 Aircross nelle versioni benzina e con propulsioni ibride e ... ansa.it scrive

Citroën C3 e C3 Aircross da oggi anche per i neopatentati - Da oggi 14 dicembre entra in vigore il nuovo Codice della strada, che introduce importanti novità per i neopatentati, consentendo loro di guidare veicoli come le nuove Citroën C3 e C3 Aircross, ... Secondo motorionline.com