Cirielli candidato presidente Matera FdI | E’ la scelta giusta per la Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Il centrodestra ha sciolto la riserva. A breve dovrebbe essere ufficializzato il nome del proprio candidato alla presidenza della Regione Campania: sarà Edmondo Cirielli a guidare la coalizione nella sfida elettorale contro Roberto Fico, già presidente della Camera e riferimento del campo progressista. La decisione arriva dopo settimane di confronti interni e rappresenta un segnale di compattezza del centrodestra campano in vista di una sfida che si preannuncia ad alta intensità politica. Subito dopo l’annuncio, il senatore Domenico Matera, leader di Fratelli d’Italia nel Sannio, ha commentato con favore la scelta: “Credo sia la soluzione più giusta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
