Cinzia Pinna nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio L' autopsia esclude violenza
L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna, effettuata ieri a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, non avrebbe riscontrato segni di violenza sessuale sulla giovane donna di Castelsardo. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: cinzia - pinna
Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa
?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici
Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici
Cinzia Pinna, la salma restituita ai familiari: domani a #Castelsardo l'ultimo saluto alla 33enne uccisa a Palau - facebook.com Vai su Facebook
L’autopsia su Cinzia Pinna: sparati tre colpi di pistola, fatale quello allo zigomo - X Vai su X
Cinzia Pinna, nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio. L'autopsia esclude violenza - L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna, effettuata ieri a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, non avrebbe riscontrato segni di violenza sessuale sulla giovane donna di ... Come scrive msn.com
Cinzia, tre spari al volto. Due i complici di Ragnedda - Tre colpi di pistola al viso, uno fatale all’altezza dello zigomo, gli altri due di striscio. Scrive ilmattino.it