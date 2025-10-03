Cinzia Pinna nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio L' autopsia esclude violenza

Leggo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna, effettuata ieri a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, non avrebbe riscontrato segni di violenza sessuale sulla giovane donna di Castelsardo. 🔗 Leggi su Leggo.it

cinzia pinna nella tenuta di ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio l autopsia esclude violenza

© Leggo.it - Cinzia Pinna, nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio. L'autopsia esclude violenza

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

cinzia pinna tenuta ragneddaCinzia Pinna, nella tenuta di Ragnedda festini a base di sesso e cocaina anche dopo il femminicidio. L'autopsia esclude violenza - L'autopsia sul corpo di Cinzia Pinna, effettuata ieri a Sassari dal medico legale Salvatore Lorenzoni, non avrebbe riscontrato segni di violenza sessuale sulla giovane donna di ... Come scrive msn.com

cinzia pinna tenuta ragneddaCinzia, tre spari al volto. Due i complici di Ragnedda - Tre colpi di pistola al viso, uno fatale all’altezza dello zigomo, gli altri due di striscio. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cinzia Pinna Tenuta Ragnedda