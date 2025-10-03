Cinzia Pinna controlli con il luminol su auto Ragnedda | sequestrati oggetti
Proseguono gli accertamenti sull’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa l’11 settembre a Conca Entosa, nelle campagne di Palau. Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno eseguito oggi verifiche con il luminol sull’auto di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore di Arzachena che ha confessato il delitto. Durante l’ispezione nel deposito giudiziario di Olbia, sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti, ora al vaglio degli investigatori per stabilirne la provenienza. L’attenzione sugli effetti personali della vittima. L’attenzione è puntata su effetti personali della vittima, tra cui il cellulare, mai ritrovati dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
