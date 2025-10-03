CINQUE MINUTI | MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO OSPITI D’ONORE DI BRUNO VESPA

Cinque Minuti, la striscia quotidiana di Bruno Vespa, celebrerà questa sera i 20 anni di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci. La conduttrice sarà accolta in studio da Vespa. Con lei, in rappresentanza del cast di Ballando, ci saranno Barbara d’Urso e Paolo Belli. Appuntamento stasera alle 20.30 su Rai1. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

