CINQUE MINUTI | MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO OSPITI D’ONORE DI BRUNO VESPA
Cinque Minuti, la striscia quotidiana di Bruno Vespa, celebrerà questa sera i 20 anni di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci. La conduttrice sarà accolta in studio da Vespa. Con lei, in rappresentanza del cast di Ballando, ci saranno Barbara d'Urso e Paolo Belli. Appuntamento stasera alle 20.30 su Rai1.
RAI: CINQUE MINUTI DI VESPA È “THE PLACE TO BE” E FAREMO IN MODO CHE LO RESTI
Il ritorno in access prime time di "Cinque Minuti" con Bruno Vespa ottiene il 19,3% di share e un seguito di 3 milioni 843 mila spettatori. #AscoltiTv