Cinque donne cinque storie di imprese di successo | una serata di condivisione a Fiorano

Sfide e valori del fare impresa è il tema su cui si sono confrontate cinque donne imprenditrici che nel proprio settore hanno saputo portare innovazione, creare posti di lavoro, ricchezza per il territorio e promosso il made in Italy nel mondo. Palcoscenico d’eccellenza il Cineporto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: cinque - donne

Donne che rifioriscono dopo gli «Anta»: cinque consigli della life coach per mettere in pista energia e coraggio

Cinque donne, due figli e la storia con Katia Ricciarelli (nata sul palco di Sanremo): la vita privata di Baudo

In vacanza con cinque donne. Scoprite com'è andata a finire

Carissimi lettori, questa settimana vi proponiamo "Ti regalo le stelle", dell'autrice inglese Jojo Moyes. Una romanzo che rappresenta un inno all'amicizia, alla solidarietà femminile e alla libertà: la storia straordinaria di cinque donne indimenticabili. 1937. Quan - facebook.com Vai su Facebook

Lucera, “Mapp–Mettiti in luce”: cinque donne, cinque storie - Lucera si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della bellezza, della cura di sé e della valorizzazione personale nel contesto in cui si vive. Lo riporta mediterranews.org

Riconoscimento anche a cinque donne lucchesi. Ecco le loro storie di coraggio e determinazione - Tra le cinquanta storie ci sono anche quelle di cinque donne lucchesi, raccontate dagli storici e dalle storiche dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Provincia di Lucca ... Scrive lanazione.it