Era il volto liberal dell’America, attore e regista impegnato, creatore del Sundance Festival che ha cambiato la storia del cinema indie, capace di stare sempre ’dall’altra parte’ pur mantenendo sempre un’aria da bravo ragazzo americano. A Robert Redford, mito a stelle e strisce, la Cineteca dedica un omaggio con cinque dei suoi film più significativi. Si comincia oggi alle 16 (e domenica alle 18) con ’ Come eravamo ’ di Sydney Pollack (1973) che lo vede al fianco di Barbra Streisand (che prese l’Oscar): è il primo film apericano a mettere in scena un’ebrea di sinistra e a parlare dei Dieci di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cinque capolavori per ricordare. Robert Redford