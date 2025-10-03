Per i consuntivi c’è tempo, adesso che il campionato è in sosta per gli impegni della Nazionale, alla Macagi Cingoli è il momento delle prime riflessioni. Le traduce in giudizi Diego Strappini pivot e avviato verso il decennio da capitano. Sintesi della fase d’avvio: quattro partite, due vittorie, due sconfitte. "Dovevamo affermarci – sottolinea Strappini – nelle due consecutive partite casalinghe contro l’Alperia Merano e la Sparer Eppan, e ci siamo riusciti. Nella trasferta dell’esordio stagionale al domicilio del Cassano Magnago, abbiamo sfiorato il colpaccio, perdendo per un gol di scarto a nemmeno due secondi dalla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cingoli prova a ricaricare le batterie: "Vanno recuperati gli acciaccati"