cinghiali invadono il campo sorpresa per i ragazzi del rugby

Pontedera (Pisa), 3 ottobre 2025 – Sono rimasti sorpresi i ragazzi dell'Under 12 del Pontedera Bellaria Rugby quando in mezzo al campo da rugby sono apparsi due cinghiali. Due piccoli cuccioli sono entrati tranquillamente nel campo sportivo probabilmente alla ricerca di cibo. Innocui con le persone non si sono spaventati e non hanno spaventato allenatori e giocatori, anzi stupiti e divertiti nel vedere due cinghiali in mezzo al campo di allenamento. Erano circa le 20 di mercoledì sera, gli Under 12 stavano finendo l'allenamento mentre i ragazzi del rugby integrato stavano per cominciare. Una presenza insolita da queste parti della città.

