Xu Zewei è in carcere a Busto Arsizio, accusato dagli Usa di aver violato i sistemi informatici americani durante la pandemia. Un giudice federale texano chiede l’estradizione, Pechino si oppone. L’imputato parla invece di scambio di persona. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cinese in cella in Italia: «Spiò dati Covid»

Cinese arrestato in Italia per spionaggio su mandato Usa - Un cinese di 33 anni è stato arrestato il 3 luglio all'aeroporto di Malpensa, dove era appena arrivato, in esecuzione di un mandato delle autorità statunitensi in un'inchiesta dell'Fbi perché accusato ... Come scrive ansa.it

