Cina | Xizang tradizionale Lingka diventa forma di turismo culturale

Degli attori si esibiscono al festival "Lingka" nella contea di Qonggyai, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 13 settembre 2025. "Lingka" significa "giardino" in lingua tibetana. Nella regione, la gente segue la tradizione di trascorrere il periodo del "Lingka" campeggiando e facendo picnic nei parchi o nei sobborghi. Oggi questo tradizionale uso popolare si e' trasformato in una nuova forma di turismo culturale e in uno stile di vita vivace. Degli abitanti del posto ammirano uno spettacolo al festival "Lingka" nella contea di Qonggyai, a Shannan, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 13 settembre 2025.

