Cina | patria dell’acrobatica cinese una calamita per gli acrobati di tutto il mondo

Il 20mo Festival Internazionale del Circo di Wuqiao stupisce il pubblico con spettacolari esibizioni provenienti da 19 Paesi e regioni. Wuqiao, la “culla dell’acrobatica cinese”, e’ il luogo in cui si riunisce la “famiglia del circo”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657814465781442025-10-03cina-patria-dell-acrobatica-cinese-una-calamita-per-gli-acrobati-di-tutto-il-mondo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: “patria dell’acrobatica” cinese, una calamita per gli acrobati di tutto il mondo

