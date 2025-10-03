Cina | nuovo terminal per aerotaxi a bassa quota inaugurato a Hangzhou

Romadailynews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo terminal per aerotaxi a bassa quota e’ stato inaugurato a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, offrendo sia servizi di tour panoramici aerei che di navette aeree urbane. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657839765783972025-10-03cina-nuovo-terminal-per-aerotaxi-a-bassa-quota-inaugurato-a-hangzhou Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina nuovo terminal per aerotaxi a bassa quota inaugurato a hangzhou

© Romadailynews.it - Cina: nuovo terminal per aerotaxi a bassa quota inaugurato a Hangzhou

In questa notizia si parla di: cina - nuovo

Feitian 2, la Cina accelera sul volo ipersonico: cosa può fare il nuovo razzo

Cina: sguardo alle Tombe imperiali Xixia, nuovo sito del patrimonio mondiale UNESCO

Cina: osservatori, Global Civilization Initiative da’ nuovo slancio per affrontare sfide globali

Cina mostra i muscoli, nuovo missile intercontinentale DF-61 - La prova di forza militare della Cina ha preso forma soprattutto con i suoi missili balistici intercontinentali, i più recenti da anni, sfilati in Piazza Tienanmen con la designazione DF- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Nuovo Terminal Aerotaxi