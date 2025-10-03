Cina | Mar cinese meridionale salva 10 marinai birmani in pericolo per tifone Bualoi

Romadailynews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha tratto in salvo con successo tutti i 10 membri dell’equipaggio del Myanmar, in pericolo a causa del tifone Bualoi, a bordo di un’imbarcazione che ha subito un guasto nelle acque al largo di Xisha Qundao, in Cina, nel Mar cinese meridionale, secondo quanto riferito ieri dal centro di ricerca e soccorso marittimi di Sansha. Il 26 settembre, il centro ha ricevuto una segnalazione secondo cui un’imbarcazione con a bordo 10 marinai del Myanmar aveva subito un guasto al timone, a circa 203 chilometri a sud-est dell’isola di Yongxing, nella citta’ di Sansha, nella provincia piu’ meridionale della Cina, Hainan, ed era andata alla deriva in modo incontrollabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina mar cinese meridionale salva 10 marinai birmani in pericolo per tifone bualoi

© Romadailynews.it - Cina: Mar cinese meridionale, salva 10 marinai birmani in pericolo per tifone Bualoi

In questa notizia si parla di: cina - cinese

Cina: “Nature”, modello IA cinese Kimi K2 segna “un altro momento DeepSeek”

La Cina punta sul cannone elettromagnetico: cosa c'è dietro la mossa cinese

Trenord parla cinese: i treni della Lombardia arrivano su WeChat, il social più diffuso in Cina

cina mar cinese meridionalePechino sfida Manila: alzabandiera per la Festa nazionale allo Scarborough Shoal - La Cina celebra la fondazione della Repubblica popolare nelle acque contese del Mar Cinese meridionale, promettendo di “restare a guardia” dell’atollo. Riporta asianews.it

cina mar cinese meridionaleTensioni nel Mar Cinese Meridionale: la Cina e la riserva naturale al Scarborough Shoal - Il piano cinese per una riserva naturale al Scarborough Shoal ha suscitato forti reazioni diplomatiche da parte delle Filippine e degli Stati Uniti. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Mar Cinese Meridionale