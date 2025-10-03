Cina | Mar cinese meridionale salva 10 marinai birmani in pericolo per tifone Bualoi

La Cina ha tratto in salvo con successo tutti i 10 membri dell’equipaggio del Myanmar, in pericolo a causa del tifone Bualoi, a bordo di un’imbarcazione che ha subito un guasto nelle acque al largo di Xisha Qundao, in Cina, nel Mar cinese meridionale, secondo quanto riferito ieri dal centro di ricerca e soccorso marittimi di Sansha. Il 26 settembre, il centro ha ricevuto una segnalazione secondo cui un’imbarcazione con a bordo 10 marinai del Myanmar aveva subito un guasto al timone, a circa 203 chilometri a sud-est dell’isola di Yongxing, nella citta’ di Sansha, nella provincia piu’ meridionale della Cina, Hainan, ed era andata alla deriva in modo incontrollabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

