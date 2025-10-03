Cina la berlina elettrica si muove da sola mentre è parcheggiata
Un caso singolare riaccende il dibattito sulla sicurezza dei sistemi di guida assistita della Xiaomi SU7. In Cina il proprietario di una di queste macchine ha denunciato che la propria berlina elettrica si è messa in movimento da sola mentre era parcheggiata. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il veicolo che si avvia improvvisamente e avanza senza nessuno al volante, costringendo il proprietario a un intervento tempestivo per fermarne la corsa. L’assistenza tecnica Xiaomi ha ipotizzato che l'attivazione sia stata causata dall'uso accidentale della funzione “Remote Parking Assist”, il sistema che permette di manovrare l'auto a distanza tramite smartphone: ma il proprietario ha negato di aver utilizzato il telefono in quel momento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: cina - berlina
