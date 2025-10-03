Cina | in corso vacanze per Giornata nazionale Festa di meta’ autunno

Dei turisti fanno una crociera in barca per ammirare il panorama notturno lungo il fiume Qiantang a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ieri 2 ottobre 2025. Quest’anno, con la Festa cinese di metaautunno che coincide con la Giornata nazionale, le persone trascorrono il loro tempo libero in vari modi durante gli otto giorni di vacanza. Dei turisti ammirano uno spettacolo su una strada commerciale nel distretto di Dongpo, a Meishan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il primo ottobre 2025. Quest’anno, con la Festa cinese di meta’ autunno che coincide con la Giornata nazionale, le persone trascorrono il loro tempo libero in vari modi durante gli otto giorni di vacanza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

