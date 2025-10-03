Cina | Hainannuovi residenti internazionali si uniscono al parco naturale

Venite a conoscere i nuovi arrivati all'Hainan Tropical Wildlife Park! Questi simpatici e allegri suricati, marmotte e nutrie stanno gia' diventando delle star sui social media. Scoprite come il parco abbia fatto di tutto per farli sentire a casa. Agenzia Xinhua.

